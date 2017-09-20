'Dolarlarım sülalenize bile yeter'

BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Tümer Metin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası kendisine gelen yorumlara ve sorulara yanıt verdi.
Tümer Metin'in Instagram'dan yaptığı Beşiktaş & Fenerbahçe paylaşımı;
DOLARLARIM SÜLANENİZE BİLE YETER
Aldığın dolarlar bitti mi?
“Sizlere iki kelam sözüm var; her paylaşıma mütemadiyen yazdığınız, zehirinizi akıttığınız, aklınızın yettiğince siteminizi yapıp, kahve köşelerinde egolarınızı tatmin ettiğiniz bu ve benzeri sorularınız varya inanın hiç umurumda değil..İzah edeyim:
Dolarları merak ediyorsunuz hiç endişeniz olmasın hepinizin sülalesine yeter de artar bile.”
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