'Dolarlarım sülalenize bile yeter'

BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Tümer Metin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası kendisine gelen yorumlara ve sorulara yanıt verdi.

Tümer Metin'in Instagram'dan yaptığı Beşiktaş & Fenerbahçe paylaşımı;

DOLARLARIM SÜLANENİZE BİLE YETER

Aldığın dolarlar bitti mi?

“Sizlere iki kelam sözüm var; her paylaşıma mütemadiyen yazdığınız, zehirinizi akıttığınız, aklınızın yettiğince siteminizi yapıp, kahve köşelerinde egolarınızı tatmin ettiğiniz bu ve benzeri sorularınız varya inanın hiç umurumda değil..İzah edeyim:

Dolarları merak ediyorsunuz hiç endişeniz olmasın hepinizin sülalesine yeter de artar bile.”