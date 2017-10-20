Doktorlar'ın Ela'sı bıçak altına yatıp başka biri oldu

İlk çıktığı dönemde incecik dudaklarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan önce dudaklarına silikon yaptırdı daha sonra da burnunu düzeltirdi. Çok beğenilen Yasemin'in aslında estetik harikası olduğu eski fotoğraflarıyla anlaşıldı.

SHOW TV ekranlarında yayınlandığı dönem fenomen olan Doktorlar dizisinin güzel oyuncusu Yasemin Özilhan , iş adamı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğa ara verdi. Modacılığa soyunan Yasemin'in estetik yaptırdıktan sonra eski halinden eser kalmadı.

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