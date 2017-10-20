Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109020
ALTIN
151.231
DOLAR
3.6619
STERLİN
4.8266
EURO
4.3280
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!
Günde 1 saat spor ölümcül...
banner468

Doktorlar'ın Ela'sı bıçak altına yatıp başka biri oldu

Estetikle bambaşka biri olan Yasemin Özilhan'ın başarıyı yakaladığı Doktorlar dizisindeki halinden eser kalmadı

Doktorlar'ın Ela'sı bıçak altına yatıp başka biri oldu

Estetikle bambaşka biri olan Yasemin Özilhan'ın başarıyı yakaladığı Doktorlar dizisindeki halinden eser kalmadı

20 Ekim 2017 Cuma 15:03
Doktorlar'ın Ela'sı bıçak altına yatıp başka biri oldu
banner404

SHOW TV ekranlarında yayınlandığı dönem fenomen olan Doktorlar dizisinin güzel oyuncusu Yasemin Özilhan, iş adamı  İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğa ara verdi. Modacılığa soyunan Yasemin'in estetik yaptırdıktan sonra eski halinden eser kalmadı.

DUDAKLARINI VE BURNUNU YAPTIRMIŞ

İlk çıktığı dönemde incecik dudaklarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan önce dudaklarına silikon yaptırdı daha sonra da burnunu düzeltirdi. Çok beğenilen Yasemin'in aslında estetik harikası olduğu eski fotoğraflarıyla anlaşıldı.

İşte  Yasemin Ergene'nin estetikli ve estetiksiz hali:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DoktorlarDoktorların ElasıEstetikYasemin Özilhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinem, çırılçıplak duşa girdi
Sinem, çırılçıplak duşa girdi
Didem'in sevgilisiyle çıktığı tatil kötü sonla bitti
Didem'in sevgilisiyle çıktığı tatil kötü sonla bitti
Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı
Evli sevgili, imam nikahını kıyıp Ebru'yla aynı eve çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim