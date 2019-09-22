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Doktor yasakladı! Bergüzar artık...

3.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel, ‘Kızlar ve Oğlanlar’ oyununu, bırakmak zorunda kaldI

MAGAZİN 22.09.2019, 12:47 22.09.2019, 12:49
Doktor yasakladı! Bergüzar artık...
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DOKTORUNUN “Risk var” demesi üzerine, ekim ve kasım ayındaki gösterilerini iptal eden oyuncu, “Provada, gebelik sürecinde tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle, doktorum sahneye çıkışımı yasaklandı. Bebeğim ve benim sağlığım iyi” dedi.

#Bergüzar
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