banner449

banner552

banner481

banner472

Doktor ablası duyurdu: Mali yeniden yoğun bakıma kaldırıldı!

Mide spazmı geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve önlem amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

MAGAZİN 30.10.2019, 12:17
Doktor ablası duyurdu: Mali yeniden yoğun bakıma kaldırıldı!
banner404

KAÇIŞ Sendorumu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, kalp spazmı geçirdi. Abisinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yeşim Erbil, Erbil'in yoğun bakımda tutulduğunu söyledi. Evinin banyosunda düşerek sakatlanan ve sonrasında Kaçış Sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yakın zaman önce taburcu olan Erbil, Hababam Sınıfı filmi için setlere geri döndü. Sağlık durumunun iyiye gittiği düşünülen Erbil, kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar abimi takip ediyor gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah." dedi.

"KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI"

Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı ise yaptığı açıklamada "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor." demişti.

#Mide spazmı #mehmet ali erbil #kalp spazmı #Prof. Dr. Yeşim Erbil
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545