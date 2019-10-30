Doktor ablası duyurdu: Mali yeniden yoğun bakıma kaldırıldı!

KAÇIŞ Sendorumu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, kalp spazmı geçirdi. Abisinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yeşim Erbil, Erbil'in yoğun bakımda tutulduğunu söyledi. Evinin banyosunda düşerek sakatlanan ve sonrasında Kaçış Sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yakın zaman önce taburcu olan Erbil, Hababam Sınıfı filmi için setlere geri döndü. Sağlık durumunun iyiye gittiği düşünülen Erbil, kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar abimi takip ediyor gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah." dedi.

"KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI"

Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı ise yaptığı açıklamada "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor." demişti.