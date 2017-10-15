Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
banner468

Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi

Instagram'ın Selfie Kraliçesi Connie Whitton, doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu, kilo aldığını sandığını söyledi

Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi

Instagram'ın Selfie Kraliçesi Connie Whitton, doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu, kilo aldığını sandığını söyledi

15 Ekim 2017 Pazar 18:02
Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi
banner404

FOTOĞRAFLARDA kilo aldığı konuşulan Selfie Kraliçesi Connie Whitton, doğumdan dört saat önce hamile olduğunu öğrendi.

KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNÜP ÇILGINA DÖNMÜŞ

19 yaşındaki Connie Whitton dört taş dökmüş ve uyguladığı bir diyetin ardından 6 kilo vermişti. Connie sebepsiz yere kilo almaya başlayınca çılgına döndü ve sosyal medyada paylaşmak için bir fotoğraf çekti. Sürekli sırt ağrısı çektiği sırt ağrıları dayanılmaz hale gelince nedeninin araştırılması için yaptırdığı bir tarama sonucunda hamile olduğunu öğrendi.

"HAMİLE OLDUĞUMA DAİR BELİRTİ YOKTU"

Doğuma girmeden dört saat önce hamile olduğunu öğrenen Connie şunları söyledi: ''Saat 9'da hamile olduğumu öğrendim ve saat 1.05'de bebeğimi kollarımda gördüm. Bu dört saat benim için dokuz ayın tamamıydı diyebilirim.''Ayrıca sözlerine şunları ekledi; ''Hamile olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu, hiçbir belirti yoktu, mide bulantısı, baş dönmesi …"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İnstagramConnie Whitton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öykü'nün estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
Öykü'nün estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
Oturduğu yerden dans eden Diva, resmen şov yaptı
Oturduğu yerden dans eden Diva, resmen şov yaptı
Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu, çıplak pozunu paylaştı
Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu, çıplak pozunu paylaştı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim