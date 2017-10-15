Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi

FOTOĞRAFLARDA kilo aldığı konuşulan Selfie Kraliçesi Connie Whitton, doğumdan dört saat önce hamile olduğunu öğrendi.

KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNÜP ÇILGINA DÖNMÜŞ

19 yaşındaki Connie Whitton dört taş dökmüş ve uyguladığı bir diyetin ardından 6 kilo vermişti. Connie sebepsiz yere kilo almaya başlayınca çılgına döndü ve sosyal medyada paylaşmak için bir fotoğraf çekti. Sürekli sırt ağrısı çektiği sırt ağrıları dayanılmaz hale gelince nedeninin araştırılması için yaptırdığı bir tarama sonucunda hamile olduğunu öğrendi.

"HAMİLE OLDUĞUMA DAİR BELİRTİ YOKTU"

Doğuma girmeden dört saat önce hamile olduğunu öğrenen Connie şunları söyledi: ''Saat 9'da hamile olduğumu öğrendim ve saat 1.05'de bebeğimi kollarımda gördüm. Bu dört saat benim için dokuz ayın tamamıydı diyebilirim.''Ayrıca sözlerine şunları ekledi; ''Hamile olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu, hiçbir belirti yoktu, mide bulantısı, baş dönmesi …"