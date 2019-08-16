Doğum sonrası kilolarıyla olay olan Fahriye, sessizliğini bozdu!

ÇALIKUŞU dizisinin setinde başlayan aşklarını, 2017 yılında nikah masasına oturarak taçlandıran Burak Özçivit/ Fahriye Evcen çifti, magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alıyor.Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in doğum sonrası hali ise merak konusuydu.Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncularından olan Fahriye Evcen, doğumdan sonra Instagram paylaşımlarına devam ediyor, kimi takipçisi güzel oyuncunun doğumdan sonra oldukça kilo aldığını iddia ediyor, kimiyse buna karşı çıkarak yalnızca yüzünde oluşmuş geçici bir şişlik olduğunu söylüyordu.Sosyal medya paylaşımlarında kilolarına dair bir fikir vermeyen Evcen, geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü havalimanında görüntülendi.Fahriye Evcen'in kilolu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşerken, takipçileri de konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.Bazı takipçileri Evcen'in kilolu halini eleştirirken, bazı takipçileri ise Evcen'in son halini beğendi. Konuyla ilgili yorum yapan Evcen'in bir takipçisi, "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullanırken, başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum." yorumunu yaptı.Kanal D ekranlarında yayınlanan bir magazin programı olan 2. Sayfa'nın sunucuları Müge ve Gülşen, sosyal medyada ''Fahriye çok güzelsin'' etiketiyle, güzel oyuncuyu destekledi. Evcen, ''Her anne her kadın çok güzeldir...'' paylaşımıyla, destekçilerine teşekkür ederken, aynı zamanda kilolarıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi.