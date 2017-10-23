Doğum günü paylaşımında, herkes aynaya yansıyan görüntüye kilitlendi

SOSYAL medya paylaşımlarıyla ve selfie çekimleriyle ünlü olan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian herkesi şaşırttı.

BU KEZ KARDEŞLERİ VE ARKADAŞLARI YOKTU

Geçtiğimiz diğer doğum günü kutlamalarında Las Vegas'ta sabaha kadar dans etmesine alışkın olduğumuz Kim Kardashian bu yıl şaşırttı. Uzun zaman sonra ilk defa kardeşleri ve arkadaşları olmadan doğum gününü kutlayan Kim Kardashian bikinili poz vermekten yine kaçınmadı.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kıvrımlarının ve karın kaslarının ön planda olduğu fotoğrafta 2 çocuk annesi Kim Kardashian kusursuz vücuduyla yine hayranlarının nefesini kesmeyi başardı.

SELFİE ÖLDÜ

Sosyal medyada yüzlerce selfie paylaşan Amerikalı televizyon geçen gün şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu. Kim "Selfie öldü çünkü selfie'lerin birkaç yıl öncesinde kaldığını düşünüyorum" demişti.

İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı;