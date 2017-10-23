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Doğum günü paylaşımında, herkes aynaya yansıyan görüntüye kilitlendi

Uzun zaman sonra ilk defa kardeşleri ve arkadaşları olmadan doğum gününü kutlayan Kim Kardashian, paylaştığı bikinili pozla yine adından söz ettirmeyi başardı

Doğum günü paylaşımında, herkes aynaya yansıyan görüntüye kilitlendi

Uzun zaman sonra ilk defa kardeşleri ve arkadaşları olmadan doğum gününü kutlayan Kim Kardashian, paylaştığı bikinili pozla yine adından söz ettirmeyi başardı

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:07
Doğum günü paylaşımında, herkes aynaya yansıyan görüntüye kilitlendi
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SOSYAL medya paylaşımlarıyla ve selfie çekimleriyle ünlü olan  ABD'li reality şov yıldızı  Kim Kardashian herkesi şaşırttı.

BU KEZ KARDEŞLERİ VE ARKADAŞLARI YOKTU

Geçtiğimiz diğer doğum günü kutlamalarında  Las Vegas'ta sabaha kadar dans etmesine alışkın olduğumuz  Kim Kardashian bu yıl şaşırttı. Uzun zaman sonra ilk defa kardeşleri ve arkadaşları olmadan doğum gününü kutlayan  Kim Kardashian bikinili poz vermekten yine kaçınmadı.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kıvrımlarının ve karın kaslarının ön planda olduğu fotoğrafta 2 çocuk annesi  Kim Kardashian kusursuz vücuduyla yine hayranlarının nefesini kesmeyi başardı.

SELFİE ÖLDÜ

Sosyal medyada yüzlerce selfie paylaşan Amerikalı televizyon geçen gün şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu. Kim "Selfie öldü çünkü selfie'lerin birkaç yıl öncesinde kaldığını düşünüyorum" demişti.

İşte  Kim Kardashian'ın o paylaşımı; 

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Kim Kardashian
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