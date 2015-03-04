Doğa çocuklarının tiyatro keyfi

ÇİZGİ Kukla Tiyatrosu'nun 'Black Light'tekniğiyle sahnelediği Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyuna ilgi oldukça yoğundu. Anasınıfı ve ilköğretim okulu öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grupla oyunu izlemeye giden Doğa Koleji öğrencileri, çizgi film tadındaki oyunu büyük bir dikkatle izledi. Muhteşem sahne performanslarıyla kendilerine hayran bırakan oyuncular, oyun sonrası ayakta alkışlandı. Büyüklerin sözlerini dinlemeyince oluşabilecek tehlikelerle dostluk ve yardımlaşmanın önemini anlatan oyun minikler kadar büyüklerden de tam not almayı başardı.