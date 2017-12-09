Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Omega 3 faydaları nelerdir?
Omega 3 faydaları nelerdir?
banner468

Dizi setine polis baskını! Ne olduğunu anlayamadan...

Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinin Kireçburnu'ndaki seti önceki gece karıştı

Dizi setine polis baskını! Ne olduğunu anlayamadan...

Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinin Kireçburnu'ndaki seti önceki gece karıştı

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:01
Dizi setine polis baskını! Ne olduğunu anlayamadan...
banner404

İBRAHİM Çelikkol'un sahnelerinin çekildiği ve yaklaşık iki saat süren set ortamındaki yüksek ses ve kalabalık, çevre sakinlerini rahatsız etti.

İhbar üzerine sete gelen polisler, dizi senaryosu gereği polis kıyafeti giyen figüranları görünce şaşkınlık yaşadı. Senaryo gereği polislerden kurtulup aracına binecek olan İbrahim Çelikkol'un sahneleri kısa süreli aksadı.

Gerçek polis ve polis kıyafeti giyen figüranların birbirine karıştığı set ortamı, çekimlerin tamamlanmasıyla son buldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalayİbrahim ÇelikkolSiyah Beyaz Aşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanık Ersin! Varını yoğunu mahalle kahvesine gömdü
Uyanık Ersin! Varını yoğunu mahalle kahvesine gömdü
Şok suçlama! "Trump beni zorla öpmeye çalıştı"
Şok suçlama! "Trump beni zorla öpmeye çalıştı"
Mustafa Sandal o isimle ortaya çıktı!
Mustafa Sandal o isimle ortaya çıktı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim