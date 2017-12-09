Dizi setine polis baskını! Ne olduğunu anlayamadan...

İBRAHİM Çelikkol'un sahnelerinin çekildiği ve yaklaşık iki saat süren set ortamındaki yüksek ses ve kalabalık, çevre sakinlerini rahatsız etti.
İhbar üzerine sete gelen polisler, dizi senaryosu gereği polis kıyafeti giyen figüranları görünce şaşkınlık yaşadı. Senaryo gereği polislerden kurtulup aracına binecek olan İbrahim Çelikkol'un sahneleri kısa süreli aksadı.
Gerçek polis ve polis kıyafeti giyen figüranların birbirine karıştığı set ortamı, çekimlerin tamamlanmasıyla son buldu.
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