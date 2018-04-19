Dizi oyuncusu isyan etti! Benden daha oyuncu çıktı

İKİ çocuk annesi Yamalıoğlu, "Ben o kişiye saldırmadım. Kırmızı ışıkta geçti, sonra da benim üzerime yürüyüp ağza alınmayacak küfürler etti. Kendimi korumak için itmek zorunda kaldım. Bu sırada ayağı takılıp düştü. Kendisi gerçekten iyi bir oyuncu. İyi senaryo yazıp oynuyor. Kendisinden sonuna kadar şikayetçi ve davacıyım. Bugüne kadar kimse ile en ufak bir tartışmam olmadı" dedi.

PROVAYA GİDİYORDU

Kaza geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Narlıdere'deki konservatuar kavşağında yaşandı. Sanatçı İpek Sancar Kurteş, 16 Nisan Pazartesi günü Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak konser için provaya giderken, konservatuvara yüz metre kala trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası araçtan inip ne olduğuna bakmak için diğer aracın yanına gittiğinde diğer aracın sürücüsü Melis Numanbayraktaroğlu Yamalıoğlu tarafından darp edilerek, hareket ve küfürlere maruz kaldığını ileri süren Kurteş, şikayetçi olmuştu.



'ARACIMA VURDU'

Kurteş'in iddialarının asılsız olduğunu belirten Yamalıoğlu, "Kırmızı ışıkta geçip aracıma vurdu. Üzerime yürüdü ve küfürler etti. 'Bağırma sus, küfür edip üzerime gelme' diyerek ittirdim, ayağı takılıp düştü. Darp etmedim. Her şeyi o başlattı. Avukatıma talimat verdim. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'RAPOR ADLİ TIP'TAN ALINIR'

İpek Sancar Kurteş'in, pazartesi günü Sabancı Kültür Merkezi'nde günlerdir hazırlandığı konserine çıkamadığı açıklamaları ile ilgili konuşan Melis Numanbayraktaroğlu Yamalıoğlu, "O rapor benim bildiğim Adli Tıp'ta alınır, başka yerden değil. Ben oyuncuyum ama asıl oyunu bu söyledikleriyle kendisi oynuyor. Benden önce onun oyuncu olması lazımdı" dedi.