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Diyarbakırlı Elif Çelik Playboy'a kapak oldu!

Almanya'da yaşayan Türk kökenli aktris ve fotomodel Sıla Şahin'den sonra ikinci kez bir Türk kızı Playboy'a kapak oldu

Diyarbakırlı Elif Çelik Playboy'a kapak oldu!

Almanya'da yaşayan Türk kökenli aktris ve fotomodel Sıla Şahin'den sonra ikinci kez bir Türk kızı Playboy'a kapak oldu

11 Ocak 2018 Perşembe 11:40
Diyarbakırlı Elif Çelik Playboy'a kapak oldu!
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DİYARBAKIR doğumlu Elif Çelik, Playboy'un pek çok edisyonunda yer aldı.
Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtti.

Bize kendinden biraz bahsedebilir misin? 
"Diyarbakır doğumluyum. Beş kardeşiz. 30 yaşına yeni girdim."
Diyarbakır'dan Playboy'a yolculuğun nasıl başladı? 
"Playboy’a başvurum e-mail atarak oldu. Bir yıl sonra geri dönüş yaptılar."
"Los Angeles'a davet ettiler. Casting'e girdim ve seçildim. Seçildikten 7 ay sonra Playboy Slovakya'ya kapak yapmak istediler ve teklifi kabul ettim."
"Sonra Playboy Meksika'dan teklif aldım. Şu anda zaten onların Playmate'iyim onlarla sözleşmem var..."


Slovakya ve Meksika dışında başka edisyonlarda yer aldın mı? 
"Hırvatistan, Slovenya, İsviçre, İsveç, Güney Afrika, Venezuela, Brezilya ve Filipinler..."
Ailen bu duruma karşı çıktı mı? 
"Hayır... Playboy yolculuğum boyunca hep onlar desteklediler. İnandılar güvendiler..."
"Onlara çok minnettarım sonuç olarak hayat benim hayatım ama insan yanında destek olarak en başta ailesini görmek ister... Sanırım bu konuda şanslıyım..."
İyi para kazanıyor musun peki? 
"Rakam vermek istemiyorum ama gayet güzel para kazanıyorum. İki yıldır kazandığım parayla kendime ev aldım."
Beden ölçülerin ve boyun kaç? 
"90 - 55 - 90 boyum ise 1.73"
"Beni unutabilen erkek daha anasından doğmadı" gibi iddialı bir cümle kurmuşsun... 
"Böyle bir cümle kurduğumu hatırlamıyorum ama böyle bir laf etmişsem eğer doğrudur." (Gülüyor)
 

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Anahtar Kelimeler:
Elif ÇelikPlayboyDiyarbakırlı
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