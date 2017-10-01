Diva'nın emzirdiği bebek, şimdi şarkılarıyla Romanya'yı sallıyor

BÜLENT Ersoy'un yıllar önce çektiği 'Acı Ekmek' isimli filmde, rol icabı Diva'nın emzirdiği ve oğlu rolünü oynayan çocuk Serkan Eruysal, geçtiğimiz sene Romanya'nın ünlü şarkıcılarından Alexa Niculae ile birlikte düet yaparak, Romanya'yı sallamıştı.

BÜLENT ERSOY'UN ELİNİ ÖPMEK İSTİYOR

Türk basınında ise ' Diva'nın Süt Oğlu' olarak lanse edilen Serkan'ın, NYS Müzik etiketiyle yayınlanan "Leyla" isimli tekli çalışması, video klibi ile netd müzik'te yayınlandı. Bu sefer Türk müzikseverler için bir single çalışması yapan Serkan, Türkiye'ye gelir gelmez ilk önce Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ı ziyaret ederek yeni şarkısını dinletti. Başarılı şarkıcı, Bülent Ersoy'un elini öpmek istiyor.

İşte Bülent Ersoy'un emzirdiği bebeğin şimdiki hali: