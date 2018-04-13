GÖRDÜĞÜ diş tedavisi sonrası nöropatik bir ağrı türü olan ‘trigeminal nevraji’ hastalığına yakalanan Umut Akyürek, diş doktoruna dava açacağını açıkladı
Akyürek, önceki gün katıldığı bir davette “Şu an canımın derdindeyim” dedi. Önceliğinin akapunktur ve ozon tedavisi olduğunu son olarak ise cerrahi tedaviyi düşüneceğini belirtti.
Akyürek, “5 ay önce diş tedavisi gördüm lamine kaplama yaptırdım. Ağrılarım başladı ve bir dişimi çektirdim. Altı tanesine kanal tedavisi yaptırdım. Son olarak MR çektirdim, tanı konuldu. Tedavi aşamasındayım” ifadelerini kullandı.
Sahneye çıkıp şarkı söylemesine engel bir durumun olmadığını dile getiren Akyürek, “Akapunktur ya da ozon tedavisi olacağım. En son yöntem ciddi bir beyin ameliyatı. İnşallah ihtiyaç duyulmaz. Şu an fonksiyonlarımı etkileyen bir durum yok. Şarkı söylüyorum, bir sıkıntım yok, beş aydır ağrılarımı da ilaçlarla dindiriyorum. O dişçiye dava açacağım” şeklinde konuştu.
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