Diriliş Ertuğrul ekranlara veda ediyor

EKRANLARIN en çok konuşulan dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul’un final tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak 150. son bölümüyle final yapacak. Dizi, devam niteliğindeki Diriliş Osman ile ekranlarda yayın hayatına devam edecek. Kasım 2019’da ekranlara gelecek Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi’yi Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BİTİYOR

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ereceği ancak dizi serisinin yayın hayatına devam edeceği aktarılıyor.

OSMAN GAZİ’NİN HAYATI ANLATILACAK

Bir sonraki dizinin İsminin Diriliş Osman olacağı ve Osman Gazi'nin hayatının anlatılacağı bahsediliyor. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş dizi ekibi de sezon molası verecek ve Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit'in oynayacağı belirtilmişti. 150. bölümüyle sona erecek Diriliş Ertuğrul'un sona ereceği ancak serüvenin devam edeceği aktarıldı. Dizinin Ekim veya Kasım 2019'da televizyon ekranlarına geleceği paylaşıldı.