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Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 101. bölüm bu hafta yayınlamayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 101. bölüm bu hafta yayınlamayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:10
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TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

YENİ BÖLÜM 10 OCAK'TA

Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
YayınDiziTrtDiriliş Ertuğrul
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