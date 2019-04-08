Diriliş Ertuğrul'da final öncesi beklenmeyen ayrılık!

REYTİNG listesinde fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul'da final öncesi beklenmeyen bir ayrılık yaşanacak. Herkes final bölümünde Ertuğrul Gazi'nin ölüm sahnesini merakla beklerken, diziden ünlü bir ismin ayrılacağı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki Çarşamba yayınlanacak 143. bölümüyle Ertuğrul Gazi'nin izleyenler tarafından adeta nefret edilen düşmanı Uranos'un öleceği ortaya çıktı.

VEDASI OLAY OLACAK

Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi ünlü isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul'da, daha önce 'Mehmetçik Kutül Amare', 'Hayat Şarkısı' ve 'Yedi Güzel Adam' gibi dizilerde oynayan ünlü ismin vedası olay olacak.

İZLEYENLER TARAFINDAN SEVİLMİYORDU

Canlandırdığı Uranos karakteriyle dizi severler tarafından pek beğenilmese de gerçek hayatında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Karabulut, önümüzdeki bölümle Diriliş Ertuğrul'a veda edecek.