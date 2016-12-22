'Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha

TRT 1'in sevilen yapımı 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin ile 'Philip' rolünü canlandıran Cenk Kangöz'ün ardından 'Simon'u canlandıran Lebip Gökhan da diziden ayrıldı.

Fenomen dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Simon rolüyle gönüllerde taht kuran değerli aktör Lebip Gökhan'a dizimizdeki emekleri için teşekkür eder, sanat hayatında başarılar dileriz" denildi.

Lebip Gökhan ise İnstagram'da yaptığı açıklamada, "Tüm Diriliş Ertuğrul ailesine ve izleyicilerine sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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