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Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak

Çarşamba akşamları reytinglerde Diriliş Ertuğrul'un egemenliğine son vermek isteyen Star TV, başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen'in yer aldığı Babamın Günahları dizisini yayınlayacak

Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak

Çarşamba akşamları reytinglerde Diriliş Ertuğrul'un egemenliğine son vermek isteyen Star TV, başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen'in yer aldığı Babamın Günahları dizisini yayınlayacak

09 Ocak 2018 Salı 15:39
Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak
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ÇARŞAMBA akşamları reytinglere ambargo koyan Diriliş Ertuğrul'un karşısına güçlü bir rakip geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak 'Babamın Günahları' dizisinin oyuncu kadrosunda da birbirinden sürpriz isimler var.

KADRO OLDUKÇA SAĞLAM

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği "Babamın Günahları", oyuncu kadrosuyla da oldukça iddialı geliyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen yer alırken, ikiliye Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Mehrnoush Esmaeilpour vr çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi eşlik ediyor. Melisa Sözen uzun zamandan sonra ekranlara geri dönüyor. Mustafa Uğurlu ise İçerde karakterinden çok farklı bir profil çizerek mafya rolünü canlandıracak.

DİZİNİN KONUSU

Zeyno'nun yaşaması Ozan'ın ölümsüzlüğüne bağlı Hikaye Ozan'ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh'un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim'e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim'i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir.

Yeşim, Zeyno'ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan'ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan'ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno'nun hayatı Ozan'ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır…Kızı Zeyno.

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş ErtuğrulBabamın Günahları
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