Dinner'de özel gece

KONUKLARINA 9 çeşit şarap ve uyumlu bir menü sunan Harbrıoux, kutlamaya katılanlara teşekkür etti. Kaliteli servisi ve zengin mutfağı ile bilinen Dinner Restoran'ın yetkilileri de, "Misyonumuz gereği, bu tür özel gecelere ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dediler.
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Son Güncelleme: 09.10.2016 15:56