Diksiyon dersleri başladı

ALANYA Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Yasin Kınay tarafından verilen derslere büyük bir katılım var. Yasin Kınay, "Her yıl Alanya Belediye Tiyatrosu olarak halkımıza bu hizmeti veriyoruz. Her geçen yıl derslerimize olan katılım artıyor. Biz koservatuvarlarda verilen eğitimin aynısını veriyoruz. Katılımın artması bizi çok mutlu ediyor" dedi. Diksiyon derslerinin ücretsiz olarak verildiğini belirten Kınay, "Bu dönem için ders kontenjanımız doldu. Arzu edenler önümüzdeki yıl

güz döneminde kayıt için başvurabilirler" dedi.