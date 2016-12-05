Diksiyon dersleri başladı

05 Aralık 2016 Pazartesi 14:09
ALANYA Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Yasin Kınay tarafından verilen derslere büyük bir katılım var. Yasin Kınay, "Her yıl Alanya Belediye Tiyatrosu olarak halkımıza bu hizmeti veriyoruz. Her geçen yıl derslerimize olan katılım artıyor. Biz koservatuvarlarda verilen eğitimin aynısını veriyoruz. Katılımın artması bizi çok mutlu ediyor" dedi. Diksiyon derslerinin ücretsiz olarak verildiğini belirten Kınay, "Bu dönem için ders kontenjanımız doldu. Arzu edenler önümüzdeki yıl
güz döneminde kayıt için başvurabilirler" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 05.12.2016 14:11