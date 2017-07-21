Didem Soydan'ın huzur operasyonu!

YILIN yarısını ABD'de diğer yarısını da İstanbul'da geçiren Didem Soydan'ın huzuru, Teşvikiye'deki bir esnaf yüzünden kaçtı. Evinin tam karşısındaki mekanın sahibi, her gece bağırarak mahalleliyi ayağa kaldırınca Soydan'ın da uykuları kabusa dönüştü. Uzun bir süre bu işkenceye göz yuman güzel model, sonunda çileden çıktı..

TWITTER'DA ÖFKE SAÇTI...

Soydan, mekan sahibini önceki gün sosyal medyada ifşa etti. Mekanın fotoğrafını çekip twitter profilinden paylaşan ünlü model, bu kareyi de "Bu dükkanın sahibi tam 3 senedir ağza alınmayacak küfürlerle istisnasız her gece yarısından sabaha kadar bağırıyor. Ses hiç kesilmeden" diye isyan etti. Aynı durumdan muzdarip takipçileri de Soydan'a destek çıktı.