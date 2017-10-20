Didem'in sevgilisiyle çıktığı tatil kötü sonla bitti

ÜNLÜ manken Didem Soydan ve fotoğrafçı Erdi Doğan, 7 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı.
YOLLARINI AYIRDILAR
Aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla sık sık gözler önüne seren çiftten kötü haber geldi. Çiftin geçtiğimiz ay yollarını ayırdığı konuşuluyor.
ARDA TURAN İLE ADI ANILMIŞTI
Didem Soydan daha önce Can Bonomo ile birliktelik yaşamıştı. Ünlü mankenin adı bir dönem de Arda Turan ile aşk dedikodularına karışmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.