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Dersimiz dövüş!

Genç oyuncular dövüş ve aksiyon sahneleri için kendilerini kampa aldı.

Dersimiz dövüş!

Genç oyuncular dövüş ve aksiyon sahneleri için kendilerini kampa aldı.

13 Nisan 2018 Cuma 09:37
Dersimiz dövüş!
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'Hedef 2023' filmi öncesi kampa giren Bülent Çetinarslan, Bilgehan Birincioğlu, Deniz Durmaz ve Seda Kement spor salonunda form tutarken bir yanda da günümüz dizi ve filmlerinde bolca yer alan aksiyon sahneleri için ders almaya başladı.

Eğitmenler eşliğinde çalışıp yakın dövüş tekniklerine çalışan oyunculardan Bülent Çetinarslan, “Burada her gün koreografi çalışıyoruz. Yakın dövüş sanatlarıyla alakalı tabanca nasıl tutulur, tekmeye nasıl karşı koyarsın gibi... Setlerde bunlar lazım oluyor” dedi.

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Genç OyuncularDövüş Ve Aksiyon Sahneleri I
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