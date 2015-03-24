derbi heyecanı

- Merve KAYA
FENERBAHÇE Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan dev derbi, Alanya'daki Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını ekran başına kitledi. Dev derbiyi Kaşık Restoran'ın ferah ve nezih atmosferinde seyreden taraftarlar, nefes kesen mücadelede heyecanlı anlar yaşadı. Maçın 90+1'inci dakikasında Moussa Sow'un attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarları sevince boğdu. Kaşık Restoran, her zamanki kusursuz hizmetiyle müşterilerini bir kez daha etkilemeyi başardı.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 16:20