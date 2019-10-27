Deprem korkusu Ezgi Mola'yı evden vazgeçirdi

UZUN süredir yaşadığı Moda’dan ayrılma kararı alan Mola, Tarabya-Yeniköy hattında Boğaz manzarılı ve bahçeli ev bakıyor. Gelen haberlere göre çift, Arnavutköy’de baktıkları ve çok beğendikleri bir evden, depreme dayanıklılık konusunda emin olamadıkları için vazgeçti. Ezgi Mola’nın evi tutmadan önce depreme dayanıklık raporu görmek istediği söyleniyor.