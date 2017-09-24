Deniz Seki’nin düğün tarihi belli oldu

BİR süredir hastanede tedavi gören annesi Güler Seki'nin ısrarları sonrasında yıl bitmeden evlenme kararı veren sanatçının 5 Kasım için nikah günü alacağı öğrenildi. Resmi işlemler için evrak hazırlayan Seki, gelinlik bakmaya başladı.

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