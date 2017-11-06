Deniz Seki'den ayrılık sonrası ilk açıklama: Utanıyorum

Konuyla ilgili konuşmama kararı aldığını belirten Seki, "Artık konuşmak istemiyorum, utanıyorum. O açıklamalar yapmış canı sağ olsun" dedi.

"Bu ilişki tamamen bitti" şeklinde bir açıklama yapan Faruk Salman'a yanıt veren ünlü şarkıcı, "Talihsiz açıklamalar" demekle yetindi.

EVLİLİK planları yaptığı Faruk Salman'dan ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozan Deniz Seki , kardeşinin düğününde konuştu.

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