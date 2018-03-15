Deniz Seki 1 ayda 18 kilo verdi

GÜNDEN güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar “Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil” deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı.
Ardından da Ulus’taki Liv Hospital’da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs’taki Grand Pasha Girne Otel’de konser veren popçu “Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” demişti. 16 Şubat’ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü. (Posta)
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.