Deniz Seki 1 ayda 18 kilo verdi

GÜNDEN güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar “Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil” deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı.

Ardından da Ulus’taki Liv Hospital’da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs’taki Grand Pasha Girne Otel’de konser veren popçu “Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” demişti. 16 Şubat’ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü. (Posta)

