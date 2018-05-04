Deniz gözyaşlarına hakim olamadı



DENİZ Seki, Gürcistan’ın Batum kentindeki Sheraton Otel’de sevenleriyle buluştu. İlk kez sahne aldığı Batum’da 3 gün süreyle tatil yapan Seki, dinleyicilerine unutulmaz saatler yaşattı. Yaklaşık 3 saat süreyle sahnede kalan ünlü sanatçı, birbirinden özel şarkılarından oluşan repertuvarı ve sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı. Şarkılarıyla dinleyenlerine duygusal anlar yaşatan Seki, hareketli parçalarıyla da çoşturdu. Seki’nin şarkı aralarında gözyaşlarını tutaması ise gözlerden kaçmadı. Seki, daha önce Batum’a geldiğini fakat ilk kez konser verdiğini belirtirken “3 gün süreyle Batum’da bir hayli gezdim, Gürcü mutfağından lezzetleri denedim. İklimi ve sahili mükemmel. Bu şehri çok sevdim. Hatta güzel bir ev almayı bile düşünüyorum” dedi.