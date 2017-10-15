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Deniz'den olay sözler: Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim

Deniz Akkaya, evli adamlarla ilişki yaşayan Gülben Ergen ve Ebru Şallı'yı fena bombaladı. Akkaya, "Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim." dedi

Deniz'den olay sözler: Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim

Deniz Akkaya, evli adamlarla ilişki yaşayan Gülben Ergen ve Ebru Şallı'yı fena bombaladı. Akkaya, "Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim." dedi

15 Ekim 2017 Pazar 13:36
Deniz'den olay sözler: Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim
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EVLİ iş adamı  Tolga Duğles ile eski eşi  Erhan Çelik'i aldattığı iddia edilen  Gülben Ergen'e bir darbede  Deniz Akkaya'dan geldi.  Deniz Akkaya, evli iş adamı  Uğur Akkuş ile ilişki yaşayan Ebru Şall'ya da verdi veriştirdi.

"ONLARIN YANINDA ZEMZEM SUYUYLA YIKANMIŞ GİBİYİM"

Deniz Akkaya,  Gülben Ergen ve  Ebru Şallı'nın evli erkeklerle olmasına ilişkin, "Onların yanında zemzem suyuyla yıkanmış gibiyim." ifadelerinde bulundu. Akkaya, böylece tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.

ERHAN ÇELİK'E HAK VERDİ

Gülben Ergen'in şu sıralar mahkemelik olduğu eski eşi  Erhan Çelik'i savunan  Deniz Akkaya, "Erhan Bey ne kadar doğru söylemiş. Bir gün bütün doğrular ortaya çıkar. Eninde sonunda da çıkacak." dedi.

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Tolga DuğlesDeniz AkkayaGülben ErgenErhan ÇelikUğur Akkuş
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