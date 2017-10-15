Deniz'den olay sözler: Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim

EVLİ iş adamı Tolga Duğles ile eski eşi Erhan Çelik'i aldattığı iddia edilen Gülben Ergen'e bir darbede Deniz Akkaya'dan geldi. Deniz Akkaya, evli iş adamı Uğur Akkuş ile ilişki yaşayan Ebru Şall'ya da verdi veriştirdi.
"ONLARIN YANINDA ZEMZEM SUYUYLA YIKANMIŞ GİBİYİM"
Deniz Akkaya, Gülben Ergen ve Ebru Şallı'nın evli erkeklerle olmasına ilişkin, "Onların yanında zemzem suyuyla yıkanmış gibiyim." ifadelerinde bulundu. Akkaya, böylece tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.
ERHAN ÇELİK'E HAK VERDİ
Gülben Ergen'in şu sıralar mahkemelik olduğu eski eşi Erhan Çelik'i savunan Deniz Akkaya, "Erhan Bey ne kadar doğru söylemiş. Bir gün bütün doğrular ortaya çıkar. Eninde sonunda da çıkacak." dedi.
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