Deniz Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi

'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği' iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi.

Deniz Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, 30 Aralık'ta yaşanan olayda Çakır'ın yan masasında oturan başörtülü kadınları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan'a gidin" diyerek taciz ettiği ileri sürüldü.

ÇAKIR YARGILANACAK

İddianamede 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır' denildi.

Söz konusu suç kapsamında, Çakır'ın bir yıla kadar hapsi istendi.

Oyuncu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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