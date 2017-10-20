Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
Yemeği yavaş yavaş yeyin
Yemeği yavaş yavaş yeyin
21 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
21 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Deniz Akkaya'nın 6 yıllık sırrı ortaya çıktı!

Eski manken Deniz Akkaya hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi

Deniz Akkaya'nın 6 yıllık sırrı ortaya çıktı!

Eski manken Deniz Akkaya hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi

20 Ekim 2017 Cuma 11:44
Deniz Akkaya'nın 6 yıllık sırrı ortaya çıktı!
banner404

DENİZ Akkaya, mahkemeye sunduğu dilekçede, bakıcısı Semra D.'nin kızının velayetinin değiştirilmesi ve nafaka miktarının artırılmasıyla ilgili davada yalancı tanıklık yaptığını belirterek şikayetçi olmuştu. 40 yaşındaki eski manken, sosyal medya hesabından paylaştığı metinle davanın sonuçlandığını duyurdu. 
Kızına ait nafakayı 6 senedir almadığını belirten Akkaya’nın İnstagram paylaşımı şöyle: 
"İlahi adalette sapma olmaz! Karşınızda haklı davalarının hepsinin arkasında duran ve hepsini kazanmış bir anne var. Kızımın velayet davasını ve tüm nafaka davalarını bendeniz çoktan kazanmıştım. Kızıma ait nafakayı yaklaşık 6 senedir almıyorum küçük ve önemsiz bir ayrıntı benim için. Çünkü aslanlar gibi anneler böyle ufak mevzulara takılmazlar. Evlat candır gerisi teferruattır. bugün asıl paylaşmak istediğim konu dadılık mesleğini ayaklar altına almış bu kişi ve yine kaybettiği dava ile aldığı ceza. Ben işten çıkardığım halde yani kızımın bakımında yetersiz bulduğum, ailem tarafından türlü tuhaflıklarına (asansörde zıplamacılık oynamak gibi!) şahit olduğumuz bu dadıyı, Ayşe’nin babası çekişmeli dava sürecinde işe almıştı. Aradan çok zaman geçti gitti ama medyadan onlarca aynı örneği okudum, seyrettim ve o zamanlara geri döndüm. Ayakları yere basan ve güçlü bir anne olarak hep kanuna, hukuk sistemine inandım, asla gözüm arkada kalmadı. Dadılık mesleğini ayaklar altına alan bu şahısla olan haklı davamda olduğu gibi."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 21.10.2017 01:08
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkayaİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parayla oynayan Nusret, en büyük eksiğini de gideriyor
Parayla oynayan Nusret, en büyük eksiğini de gideriyor
Villa Okan'da geleneksel buluşma 
Villa Okan'da geleneksel buluşma 
Aslanla alay etmek, Survivor Nagihan'a pahalıya patladı
Aslanla alay etmek, Survivor Nagihan'a pahalıya patladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim