Deniz Akkaya'nın pişmanlığı yok: Bugün olsa yine veririm

BİR alışveriş merkezinde muhabirler tarafından görüntülenen eski manken Deniz Akkaya gündeme dair sorulara yanıt verdi.

YELİZ YEŞİLMEN AÇIKLAMASI

İlk olarak Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı ve eşinin atletli göründüğü fotoğrafa yaptığı yorum sorulan Deniz Akkaya, konuyla ilgili ilk kez konuşarak bir anlamda son noktayı da koymuş oldu. Akkaya paylaşımıyla ilgili olarak "O fotoğraf bir arkadaşımın sitesinde de paylaştığı bir kareydi ve benim yaptığım tek şey fotoğrafın altına bir Şebnem Ferah şarkı sözü yazmak oldu. Bence o görüntünün travmatik bir tarafı vardı ve o karede bir ironi yapıldığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GÜLSE BİRSEL'E ÖVGÜ

Arif V 216 filmiyle birlikte gündemden inmeyen Cem Yılmaz'la 15 yıl önce verdiği cesur pozlarını hatırlatan muhabirlere samimi bir şekilde konuşan Deniz Akkaya, "O kareleri Gülse Birsel'in başında olduğu bir dergiye vermiştik. Ne kadar başarılı bir kadın olduğunu üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen halen konuşulmasından anlıyoruz" yorumunu yaptı.



"BUGÜN OLSA YİNE VERİRİM"

Muhabirlerin, "Yeniden aynı pozu verir misiniz?" sorusunaysa; "Bugün de olsa aynı pozu veririm, neden içimize mi kapanıyoruz? Geriye mi gidiyoruz? Tabi ki yine veririm" şeklinde yanıtladı.

"BÖYLE BİR AŞK YOK"

O dönem sevgili olmadıklarının da altını çizen Akkaya, "15 yıldır bu soruyu soruyorsunuz, böyle bir aşk yok" dedi.