Deniz Akkaya'dan 'photoshop' yanıtı

AYNI pozun başka bir açıdan çekilmiş halini Instagram sayfasında paylaşan Deniz Akkaya altına şu notu düştü:

"Türkiye'de bütün sorun bitmiş benim fotoğraftaki 'mayomla bacağım nerede başlıyor, bitiyor?' tartışması başlamış.

Çok çok merak ettiğiniz fotoğrafın başka açısı...

Not: Photoshop diyen arkadaşlara selam olsun! fFtoğrafa photoshop yapacak sistem bende henüz mevcut değil.

Bu konunun bu kadar gündem olup günlük gazetelerde, internet sayfalarinda günlerdir tartışılması bile bana şu hissiyatı yaşattı; Türkiye dertsiz tasasız insanların ülkesi bu net!

Allah keyfimizi bozmasın, en büyük derdimiz Deniz'in mayosunun altı nerede yada photoshop mu yapmış olsun..."