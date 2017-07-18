Deniz Akkaya'dan 'photoshop' yanıtı

AYNI pozun başka bir açıdan çekilmiş halini Instagram sayfasında paylaşan Deniz Akkaya altına şu notu düştü:
"Türkiye'de bütün sorun bitmiş benim fotoğraftaki 'mayomla bacağım nerede başlıyor, bitiyor?' tartışması başlamış.
Çok çok merak ettiğiniz fotoğrafın başka açısı...
Not: Photoshop diyen arkadaşlara selam olsun! fFtoğrafa photoshop yapacak sistem bende henüz mevcut değil.
Bu konunun bu kadar gündem olup günlük gazetelerde, internet sayfalarinda günlerdir tartışılması bile bana şu hissiyatı yaşattı; Türkiye dertsiz tasasız insanların ülkesi bu net!
Allah keyfimizi bozmasın, en büyük derdimiz Deniz'in mayosunun altı nerede yada photoshop mu yapmış olsun..."
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