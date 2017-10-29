Demet'ten itiraflar peş peşe geldi: Fotoğrafları görünce 3 gün kustum

Aldatıldığını İbrahim Kutluay'ın sevgilisinin yolladığı fotoğraflar ve mesajlaşmalarla anlayan Demet Şener, "İlişkileri 4 yıl önce başlamış. Benim ruhum bile duymamış. Ben aldatsaydım, İbrahim beni Taksim'in ortasında sallandırırdı." dedi.

ESKİ manken Demet Şener , verdiği röportajda boşanma aşamasındaki eşi eski basketbolcu İbrahim Kutluay 'ın kendisini nasıl aldattığını anlattı. Şener, "Fotoğrafları görünce 3 gün tuvalete kustum." diyerek yaşadığı acının boyutlarını anlattı.

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