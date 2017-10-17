Demet Şener İbrahim Kutluay kavgası kızışıyor

İBRAHİM Kutluay boşanma aşamasındaki eşi Demet Şener için "Gündemde kalmak için 'basını', sebepsiz zenginleşmek için de 'mahkemeyi' kullanan Demet Şener, bundan vazgeçerse dava sonuçlanır" açıklamasını yapmıştı.
Demet Şener'den Kutluay'a cevap gecikmedi.
Demet Şener sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerini paylaşarak Kutluay'a gönderme yaptı.
İşte o paylaşım:
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