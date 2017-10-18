Demet Şener'i takibe alan Gülben'e belden aşağı vurdu

BİR süre önce Gülben Ergen'in sosyal medya hesabı Instagram'dan Demet Akalın'ı takipten çıkardığı ve Demet Şener'i takibe aldığı iddia edilmişti.

DEMET AÇIKLIK GETİRDİ

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerden olan Demet Akalın, konuya açıklık getirdi. Bir takipçisi Demet Akalın'a "Gülben Ergen, Demet Şener'i takip etmeye başlamış" yorumunda bulundu.

"SEVDİĞİM BİR EŞİM VAR"

Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan ve Erhan Çelik'i aldattığı iddiaları göndermede bulunan Akalın, takipçisine şu cevabı verdi: "Yok, tam tersi aslında. O beni çıkardı. Sonra da takip etmiş. Ben takılmam öyle şeylere ama bu polemiklere girmeyecek kadar sevdiğim bir eşim var."

İşte takipçisi ve Demet arasındaki diyalog;