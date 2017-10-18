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Demet Şener'i takibe alan Gülben'e belden aşağı vurdu

Demet Akalın, Gülben Ergen'in kendisini takipten çıkarıp Demet Şener'i takibe almasıyla ilgili "Bu polemiklere girmeyecek kadar sevdiğim bir eşim var" yorumunda bulundu

Demet Şener'i takibe alan Gülben'e belden aşağı vurdu

Demet Akalın, Gülben Ergen'in kendisini takipten çıkarıp Demet Şener'i takibe almasıyla ilgili "Bu polemiklere girmeyecek kadar sevdiğim bir eşim var" yorumunda bulundu

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:54
Demet Şener'i takibe alan Gülben'e belden aşağı vurdu
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BİR süre önce  Gülben Ergen'in sosyal medya hesabı  Instagram'dan  Demet Akalın'ı takipten çıkardığı ve  Demet Şener'i takibe aldığı iddia edilmişti.

DEMET AÇIKLIK GETİRDİ

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerden olan  Demet Akalın, konuya açıklık getirdi. Bir takipçisi  Demet Akalın'a "Gülben Ergen,  Demet Şener'i takip etmeye başlamış" yorumunda bulundu.

"SEVDİĞİM BİR EŞİM VAR"

Gülben Ergen'in  Mustafa Erdoğan ve  Erhan Çelik'i aldattığı iddiaları göndermede bulunan Akalın, takipçisine şu cevabı verdi: "Yok, tam tersi aslında. O beni çıkardı. Sonra da takip etmiş. Ben takılmam öyle şeylere ama bu polemiklere girmeyecek kadar sevdiğim bir eşim var."

İşte takipçisi ve Demet arasındaki diyalog;

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Anahtar Kelimeler:
DEMET AKALAINGülben Erge
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