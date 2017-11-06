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Demet, poşetin içinde tamı tamına 1 milyon TL unuttu!

Yeni evine taşınırken poşette 1 milyon TL'sini unutan Demet Akalın'ın parasını eski evinde çalışan işçiler bulup teslim etti. Akalın, parasını bulan işçilere jest yapmadı

Demet, poşetin içinde tamı tamına 1 milyon TL unuttu!

Yeni evine taşınırken poşette 1 milyon TL'sini unutan Demet Akalın'ın parasını eski evinde çalışan işçiler bulup teslim etti. Akalın, parasını bulan işçilere jest yapmadı

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:05
Demet, poşetin içinde tamı tamına 1 milyon TL unuttu!
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ŞARKICI Demet Akalın,  Beykoz'daki 18 milyon TL'lik yeni villasına taşınırken eski evinde poşetin içinde 1 milyon TL'sini unuttu.

İŞÇİLER AZ KALSIN POŞETİ ÇÖPE ATIYORDU

Demet Akalın, Beykoz-Acarkent'te yıllardır oturduğu bu villasını geçen kış sattı. Aynı sitede 18 milyon TL'ye aldığı süper bu lüks saray yavrusuna taşındı.  Demet Akalın'ın eski evinde tadilat yapan işçiler yatak odasındaki dolabın içinde bir poşet buldu. Çöpe atmak üzere kenara koydular. Aradan saatler geçti. İşçilerden biri ortalığı toplarken torbanın dolu olduğunu fark etti.

İŞÇİLER PARAYI DEMET AKALIN'A TESLİM ETTİ

İşçi, poşeti ters çevirip açınca paralar yere saçıldı. İnşaatın sorumlusu  Demet Akalın'a telefon ederek "Evde paranızı unutmuşsunuz, gelin alın" diye bildirdi.


POŞETTEN 1 MİLYON TL ÇIKTI

Konser için şehir dışında bulunan popçu parayı eski evinden alması için avukatını görevlendirdi. Poşetten tam 1 milyon TL çıktı.

PARAYI TESLİM EDENLERE JEST YAPMADI

Parayı teslim eden işçiler "İnsanlık görevimizi yaptık. Demet Hanım'dan küçük de olsa bir jest bekledik ama olmadı" dedi.

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