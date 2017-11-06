Demet Özdemir 'işedim' diye bağırdı!

EN son 'No: 309' adlı diziyle seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında yaptığı gafla çevresindekileri şaşkına çevirdi. Eline mikrofonu alıp dans etmeye başlayan oyuncu, eğlencenin dozunu fazla kaçırınca kahkahalara boğuldu ve "İşedim" diye bağırdı.

"İŞEDİM" DİYE BAĞIRDI.Demet Özdemir, bir grup arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında eğlenirken mikrofonu alıp pistin ortasında dans edip şarkı söylemeye başladı. "Günah Benim Suç Benim" şarkısını söylerken bir anda "İşedim" diye bağıran Demet Özdemir o sırada mekanda eğlenen bir başka kişi tarafından kameraya çekildi.Kahkahaların havada uçuştuğu görüntüde Demet Özdemir'in eğlencenin dozunu fazla kaçırdığı görüldü.