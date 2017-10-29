Demet'in yeni pırlantasını görenin gözleri fal taşı gibi açıldı

MÜCEVHERE düşkünlüğü ile bilinen Demet Akalın, kendisine yeni bir yüzük aldı.Ünlü popçunun yüzüğünü görenler gözlerini alamadı.
FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN TEK DETAY YÜZÜKTÜ
Instagram'ın hikaye bölümünden fotoğraf paylaşan Demet Akalın, elini ağzına götürüp poz verdi. Fotoğrafta dikkat tek çeken tek şey yüzüğüydü. Akalın'ın yüzüğü geçen hafta gittiği kuyumcudan aldığı ortaya çıktı.
İşte Demet Akalın'ın o yüzüğü:
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