Demet'in, Ajda'yı tiye aldığı paylaşım herkesi kırdı geçirdi

AJDA Pekkan 3 gün önce taytla mutfağa girmiş, bu kareyi Instagram'da paylaşmıştı. Kalçasıyla sosyal medyayı sallayan 71 yaşındaki süperstar için Twitter ve Instagram'da espriler üretiliyor. Bu esprileri yapanlardan biri de Demet Akalın oldu.
FOTOĞRAF BEĞENİ REKORU KIRDI
Popçu, 2075'de Tarkan, Sıla, Sertab Erener ve kendisinin yaşlanıp, Ajda'nın aynı kalacağına dair temsili bir kare paylaştı. Bu fotoğraf beğeni rekoru kırdı.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:
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