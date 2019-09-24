banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Demet, İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı

Demet Akalın, 2 yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarını tutamadı. Erkal'ın Erkal'ın vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu.

MAGAZİN 24.09.2019, 10:39
Demet, İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı
banner404

TARKAN'IN konserini izlemeye gelen Demet Akalın, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Tarkanı çok sevdiğini dile getiren Demet Akalın'a İbrahim Erkal'ın vasiyetinden haberi olup olmadığı soruldu. Akalın'ın haberim yok cevabı üzerine Erkal'ın vasiyeti söylendi. Ünlü şarkıcı vefat eden Erkal'ın kendisiyle ilgili vasiyetini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

KONSERİ ÖN SIRALARDA İZLEDİ

Demet Akalın eş Okan Kurt ile Megastar Tarkan'ın Harbiye'deki konserini izlemeye gitti. Konseri en ön sıralarda izleyen Akalın, Tarkan'a olan hayranlığını her fırsatta dile getirmeyi ihmal etmedi

VASİYETİNİ DUYUNCA GÖZLERİ DOLDU

Merhum sanatçımız İbrahim Erkal'ın eşi geçtiğimiz günlerde Asiye Acar'a verdiği özel röportajında Erkal'ın vasiyetini açıkladı. Erkal'ın vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu. Uçankuş'un haberine göre,Demet Akalın, Tarkan konserinde Erkal'ın vasiyetini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" dedi.

#İbrahim Erkal #Demet Akalın #Vasiyet
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:54
İkindi 16:19
Akşam 18:58
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545