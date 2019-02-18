Demet'e hırsız şoku! Eve giren kişi en yakın isimleri çıktı

DEMET Akalın-Okan Kurt çiftinin, Acarkent'teki villasına dün sabah erken saatlerde hırsız girdi. Bir çanta dolusu mücevher ve parayı alıp kaçan kadını gören ikili, hemen güvenliklere haber vererek, peşinden kovalamaya başladı. Hırsızın, kısa sürede güvenlikler tarafından yakalandığı öğrenildi.

EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Demet Akalın'ın bir dönem evinde çalışan kadın, dün sabah saatlerinde eve gelerek hırsızlık yaptı. Araya giren güvenlik görevlileri ve komşuları, Akalın'ı sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen memurlar, kadını ve çifti karakola götürerek, ifadelerini aldı.

"HİRA KORKUDAN ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ"

Yaşadığı olayda kızı Hira'nın çok korktuğunu söyleyen Demet Akalın, Twitter hesabında sitem etti. Akalın, "O kadar kötüyüm ki deli gibi yorgunum kızımın başında uyumama nöbeti tutuyorum! Çocuk öldü öldü dirildi ya! Korkudan mahvoldu! Bu evde çalışan eski kadın ya mahvolduk inanılır gibi değil Hira'm çok korktu. İnşallah tutuklanır. İyilik falan geçti benden artık kime iyilik yaptıysam sonuç hüsran." dedi.

"BUGÜN MAHKEMEMİZ VAR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına mesaj atan Akalın, "Bugün mahkememiz var bir tutuklama çıksın inşallah" dedi. Şarkıcı Tuğba Özerk, Akalın'a destek olarak "Geçmiş olsun Demo, annemin evine de girdi geçen gün. Allah herkesi korusun canım benim" dedi.