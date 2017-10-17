Demet çok kızdı: Senin o elini kırarlar lan

BİR çocuk annesi olan şarkıcı Demet Akalın, Adana'da bir ilkokulda birinci sınıf öğretmenin D harfini yazamayan öğrencisine attığı tokat haberine isyan etti.
"BEN OLSAM KIRARDIM ELİNİ"
Demet Akalın, Twitter'da ''Senin elini kırarlar lan! Ondan sonra gel yok servisle okula gönder çocuğu. Böyle öğretmenlerin eline mi! Ben olsam kırardım elini!'' yazdı.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;
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