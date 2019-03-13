Demet Akbağ'ın kazada hayatını kaybeden eşi Zafer Çika kimdir?

USTA oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. Durumu ağır olarak 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Çika, 12 martta hayata gözlerini kapattı. Demet Akbağ sevenleri, bu haber sonrasında oldukça üzüldü. Peki, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir, aslen nerelidir?

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Zafer Çika İzmir'de doğdu ve aslen İzmirlidir. Demet Akbağ bir gazete röportajında, özel hayatıyla ilgili detaylar vermişti. Zafer Çika; şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşındı. Büyük aşktı onlarınki. "Çocuğumuz olursa evleniriz" diye düşündüler. Demet Akbağ, 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla 'O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrendi.

SEVİNÇ DOLU HABERİ DOĞUM GÜNÜNDE VERDİ

Kimseye söylemedi. 30 Ağustos Zafer Bey'in doğum günü olduğundan, o güne sakladı bu sürprizi. Zafer Bey öğrenince mutluluktan havalara uçtu. Hemen evlenme planları yapıldı. Galatasaray- Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlendiler. 2000'de Ali dünyaya geldi. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımladı. "Mayıs başında eşim kalp krizi geçirdiğinde zor günler geçirdim. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali'nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor." açıklamasında bulunmuştu.