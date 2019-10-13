Demet Akalın, Ivana Sert'in ödül almasını fena kıskandı

AHMET Kaya’nın ‘Kum Gibi’, Ezhel’in ‘Felaket’ şarkılarını söyleyen Ivana Sert, yorumu ve Türkçe’yi düzgün telaffuz edememesi yüzünden sosyal medyada eleştiri almıştı.



Ivana 5 ay önce çıkardığı ‘İmalat Hatası’ şarkısıyla ‘Altın Zambak Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı’ ödülünü kazandı.

"Hemen köprüye gidin"



Demet Akalın ise tepki olarak dijital platformlarda rekor kıran yıldızları hatırlattı. “Ben Fero, Zeynep Bastık, Reynmen, hemen köprüye gidin” diye yazdı.



Ivana “Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama niye bu kadar üstüme geliniyor ki?” dedi.