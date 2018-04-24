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Demet Akalın'ın Bülent Ersoy paniği

Ünlü popçu Demet Akalın doğum günü ve eşi Okan Kurt'la yıldönümlerini kutladı. Akalın partisine gelen Bülent Ersoy'u kapıda karşıladı.

Demet Akalın'ın Bülent Ersoy paniği

Ünlü popçu Demet Akalın doğum günü ve eşi Okan Kurt'la yıldönümlerini kutladı. Akalın partisine gelen Bülent Ersoy'u kapıda karşıladı.

24 Nisan 2018 Salı 08:55
Demet Akalın'ın Bülent Ersoy paniği
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DEMET  Akalın’ın 46’ncı yaşını ve eşi Okan Kurt’la 6’ncı evlilik yıldönümlerini bir arada kutladığı partiye ünlü popçunun Bülent Ersoy paniği damga vurdu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
HT Magazin'den Serkan Öztür'ün haberine göre, Taksim’deki bir mekanda düzenlenen partide Işın Karaca, Fatih Ürek, Gökhan Tepe, Mahmut Tuncer, Ersay Üner gibi dostları Demet Akalın’ı yalnız bırakmadı. Çifte kutlama, gecenin baş konuğu Bülent Ersoy’un gelişiyle yerini tatlı bir telaşa bıraktı.

ŞOFÖRÜYLE HABER YOLLADI
Mekâna VIP aracıyla gelen Diva, şoförüyle Akalın’a haber yolladı. Ersoy’un geldiğini öğrenen popçu, eşi Okan Kurt ve yakın dostu Fatih Ürek’le birlikte koşarak dışarı çıktı. Diva, Akalın karşılamaya geldikten sonra araçtan indi.

İNDİRİMDEN ALDIM
Gecenin ev sahibi Demet Akalın, çiçek desenli elbisesiyle göz doldurdu. Geçtiğimiz günlerde kıyafet konusunda frene bastığını açıklayan popçu, “Bu geceki elbisemi indirimden aldım. Nasıl, güzel mi? Yüzde 50 indirim olsa siz düşünün fiyatı” esprisiyle güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınBülent Ersoy
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