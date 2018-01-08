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Demet Akalın hediye ettiği çizmenin akıbetini öğrenince çıldırdı

Demet Akalın Tarsus'taki konserinde kimliğine bakıp doğum günü dolayısıyla hayranına çizme hediye etmişti. Hayranı, çizmeyi 7 bin TL'ye satışa çıkarınca Demet çıldırdı

Demet Akalın hediye ettiği çizmenin akıbetini öğrenince çıldırdı

Demet Akalın Tarsus'taki konserinde kimliğine bakıp doğum günü dolayısıyla hayranına çizme hediye etmişti. Hayranı, çizmeyi 7 bin TL'ye satışa çıkarınca Demet çıldırdı

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:32
Demet Akalın hediye ettiği çizmenin akıbetini öğrenince çıldırdı
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ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, 27 Aralık günü Tarsus'ta verdiği konserde o gün doğum günü olan bir hayranına çizmelerini hediye etmişti. O hayranı Akalın'ın kendisine hediye etmiş olduğu çizmeleri internetten 7 bin liraya satışa çıkardı. Bu olayı öğrene Akalın, hayranına sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.

HEDİYE ETTİĞİ ÇİZMEYİ GERİ İSTEDİ

Olayı öğrenen Akalın sosyal medya hesabından, "Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi hak etmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz. Yazık geri gönder ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm." paylaşımında bulunarak o hayranına ateş püskürdü.

Demet Akalın'ın hayranını ifşa ettiği görüntü:

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Son Güncelleme: 08.01.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
MagazinDemet AkalınTarsus
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