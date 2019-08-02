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Demet Akalın, Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Harbiye'de binlerce kişiye konser verdi. Akalın, konserinden elde edilen geliri ise Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

MAGAZİN 02.08.2019, 18:27 Toygar Dim
Demet Akalın, Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
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DEMET Akalın organizasyonunu Poll Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği 'Turkcell Yıldızlı Geceler' konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesindeydi.

Akalın konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.

"KONSERİN GELİRİNİ BAĞIŞLAMAN EN GÜZELİ"

Eşi Buse Varol ile Demet Akalın'ı izlemeye giden ve bir ara sahneye çıkan Alişan da konserde çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp şu notu düştü: "Çok güzel bir akşamdı... Çok eğlendik. Her şeyden önemlisi bu konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlaman en güzeliydi."

#Demet #akalın #HARBİYE #Açıkhava #Mehmetçik #vakfı
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